¡Se pronostica no muy buena temporada camaronera de bahías!

Jose “Pepe” Alvarado

En los campos pesqueros del Sur de Sonora se pronostica no muy buena temporada camaronera, según los pescadores viejos con mucho colmillo afirman que el primer día es vital y además siempre a sido el que marca la pauta si la temporada sera buena o no muy buena.

Y en este caso no empezó muy buena aseguran pescadores viejos con muchos años de experiencia, siempre que no sale el primer día más de 100 kilos por panga en promedio de

todas las que salen a pescar ya después sera difícil argumentan los viejos lobos de Mar.

Aunque los pescadores con la esperanzas bien puestas siempre le echan la culpa a las mareas, al viento, al mal tiempo, pero habiendo camarón con un lance de media hora te haces marea y agarras mucho hasta 100 kilos.

Por eso nos atrevemos a decir que pudiera no ser muy buena la presente temporada tardía, porque ya para el 12 ya el camarón se va para lo hondo porque se empieza a enfriar el agua en el mar para esas fechas.

Además que el camarón con sus antenitas detecta el mal tiempo y se entierra entre otras cosas que influyen para que la temporada sea mala, y si no al tiempo amigos lectores.