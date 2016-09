Roban documentos del caso Gisela Peraza

Juan Antonio Ortega García, abogado de Gisela Peraza Villa, ex empelada domestica acusada por la familia Padrés Dagnino, por la presunta comisión de robo, denunció que documentos y expedientes del caso fueron sustraídos de sus oficinas el pasado sábado.

“Efectivamente, lo que se llevaron fueron memorias, además de unos documentos, lo demás, cosas de valor, no, lo más importante fueron los documentos, no sé qué van a hacer con ellos, se trata de documentos de expedientes, amparos, de interrogatorios referentes al caso de Gisela”, dijo Ortega García.

A decir del abogado, luego de hacer una revisión minuciosa en la oficina, se ha comprobado que lo único que fue sustraído de sus oficinas, fue parte de la información relacionada al caso de Gisela Peraza.

“Nos dimos cuenta el sábado, exactamente no sabemos, ya que como era fin de semana, llegamos mi hijo y yo como a las 15:00 horas, cuando entramos vimos que habían agujerado la pared por atrás, le hicieron un hoyo como de 80 centímetros, por ahí entraron y lo hicieron primeramente en la oficina de mi hijo, porque las conferencias las he dado ahí, y creo que alguien pensó que esa era mi oficina”, dijo Juan Antonio Ortega García.

Agregó que además de la oficina de su hijo, material relacionado al caso fue extraído también de su oficina.

“A quién le puede interesar ir a robarse papel, mis sospechas yo se las dejo a la procuraduría, porque lo que han provechado, cuando digo algo o sospecho de alguien, meten el amparo o lo hacen como amenaza para que les den la suspensión, por eso lo dejo mejor a la procuraduría”, sentenció.