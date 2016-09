Revocan otra suspensión a exgobernador Guillermo Padrés

Un juez federal revocó la suspensión provisional que hasta ahora protegía al exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, contra la investigación, orden de localización, presentación y/o detención que pudiera emitirse dentro de una averiguación previa iniciada por laProcuraduría General de la República (PGR) en su contra, hasta ahora en la Ciudad de México no cuenta con otra orden que lo proteja de ser detenido.

Se trata del amparo promovido contra la averiguación previa PGR/DGCAP/ZNO-XIV/14A/16, de la que se desconoce la imputación que pretende la Procuraduría, tramitado ante el Juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México.

Conforme a las listas de acuerdos, este miércoles el juez de amparo negó definitivamente la suspensión del acto reclamado por Padrés Elías, por lo que el juicio continuará hasta que el juez decida si otorgarle o no el amparo pero sin que, por el momento, goce de protección contra la ejecución de cualquier orden de detención emitida en la indagatoria.

Este es el segundo revés que recibe el ex gobernador en menos de un mes, pues apenas la semana pasada Juez Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal en la CDMX negó la suspensión definitiva contra cualquier orden de localización, presentación y detención que pudiera existir en su contra por parte de la PGR.

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/09/7/revocan-otra-suspension-exgobernador-guillermo-padres