De repente parece, a veces no, ¿Caerá Padrés?

Luego del anuncio y denuncia que hicieron ayer la jefa del Ejecutivo y el Secretario de Hacienda, Natalia Rivera y Raúl Navarro de manera respectiva, referente a la deuda real que dejó temblando en la miseria al estado, Guillermo Padrés no puede salir ileso.

Y es que luego de dejar a Sonora en el desprestigiado lugar número siete en cuanto a deuda, con un descaro que rebasa los 32 mil millones de pesos, y de los cuales 23, son para pagar a largo plazo, el ex Gobernador no tiene mucha cancha a donde moverse.

La actual administración no se ha quedado cruzada de brazos, incluso han hecho mas con menos, sin embargo los atrasos que dejó el padrecismo lastiman áreas sensibles de la sociedad como Isssteson, y otras esenciales para el progreso como pago a proveedores y contratistas.

Bien pues, con el antecedente, a simple vista no entendemos cómo Guillermo Padres no ha sido encarado con la justicia para saber y tener seguridad si es, o no culpable de los delitos políticos que se le acusan.

Ayer la Fiscalía Anticorrupción cateó el Rancho “Pozo Nuevo de Padrés”, ese tan polémico, el que tiene más de 4 mil plantas de Nogal, con caballerizas de primer mundo, ¡Sí!, ese mismo donde había construido una presa sin permiso alguno y que con total desfachatez no fue castigado por tal delito.

Esa es una parte por el cual, el pensamiento ciudadanos se aleja de la credibilidad, ya no confían en la PGR, y están dejando de confiar en Odracir Espinoza. Sin embargo, ayer se dio in paso más, lento, pero adelante.

El cateo al Rancho de más de 3 mil 700 hectáreas, tiene que ver con la averiguación previa que tiene el ex gobernador por enriquecimiento ilícito, y para ello estuvieron en la diligencia expertos en el tema de agronomía para evaluar la propiedad que marcó con tela de duda a Padrés Elías y su gestión.

La Fiscalía se está exponiendo al escrutinio público, Odracir lo sabe y sus pasos deben ser firmes, no debe flaquear, pues la percepción generalizada lo evidencia como un funcionario mediocre que no ha podido con su chamba.

Sin embargo, su aval es de un año, y ese tiempo está por cumplirse. Sus argumentos son válidos, -hasta cierto punto-, pues su mensaje ha deambulado entre excusas y papeleo legaloide que a simple oído tiene lógica, pero no termina por aterrizar.

La cosa es clara, hay evidencias nítidas de la responsabilidad del “Memo”, pero para la abogacía que trabaja en la Fiscalía no es suficiente, faltas armas, según están armando un expediente del que ni dios padre salve a Padrés de la cárcel.

La percepción social, señalamientos de particulares, los mismos cateos, aquella rimbombante presa, el encubrimiento de sus “amigos”, -por debilidad-, el desfalco y deuda estatal, el repudio social y el encabronamiento de proveedores, en fin, vastas pruebas que están a disposición de la Fiscalía.

Sin embargo, parece -hasta el momento- que la gestión de Guillermo fue aseada, incorrupta, destila vestigios de gobernabilidad cuando su trabajo hundió las finanzas sonorenses y dividió la ideología de dos regiones estatales.

Todos los que saben la verdadera historia del “ Nuevo Sonora”, saben que hay culpables, y no es que todos lo sean, hay víctimas que están pagando por otros, pero como en todo, el líder lleva la carga de culpas, y cuando estas son tan contundentes en su contra, la justicia debe llegar.

Eso se espera, no solo cateos, y que ahí queden, no solo señalamientos y que se esfumen en la percepción, ¡no!, no solo acusaciones que se hundan en las lagunas legales. Esperemos que el abogado de Padrés, Diego Fernández de Ceballos no tenga más poder que las instituciones que salvaguardan, -o intentan hacerlo- la justicia mexicana.

Guillermo Padrés Elías era el capitán del barco, él lo navegaba, sabía de procedimientos no legales de sus colaboradores, pero lo copó la debilidad por sus amigos, el ex mandatario no tiene escapatoria al escrutinio y señalamiento social, ese ya lo juzgó, pero a la ley, a la justicia, a esa se le está diluyendo, a esa se le escapa.

La Fiscalía Anticorrupción no puede ni debe dejar escapar culpables, para eso la creó Claudia Pavlovich, y confío en Odracir, un tipo que indiscutiblemente había sido cumplidor en los demás puestos en los que ha desarrollado, pero que ahora, esa capacidad está brillando por su

ausencia. Espero me callen la boca, y me entuman los dedos al frente del teclado.

Espero eso, por que seguiré señalando si Padrés no es juzgado, -por lo menos- ya después, en un juicio claro y en el marco de la ley, como ciudadanos acataremos lo que digan los jueces, su inocencia, o de plano lo que todos huelen y palpan, su culpabilidad.

Listo…Dios los bendiga, cuide y proteja… Tomado de DossierPolitico