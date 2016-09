Se fractura tobillo cobrador de Sopori en el crucero de las calles 300 y Donato Guerra

Ôscar Félix

Con una fractura en el tobillo derecho resulto el motociclista Cesar de 20 años con domicilio en Las Fuentes luego de ser impactado por un pick up de color blanco que se paso el alto del cruceros de las calles 300 y Donato Guerra de la colonia Faustino Félix.

El choque sucedió a eso de las 8:20 horas de ayer.

El peritaje preliminar precisa que inicialmente la moto curculaba por la 300 con direcion de oriente a poniente, y a llegar con el cruce de las calles Donato Guerra es impactado por un pick up cuyo conductor circulaba de norte y a sur y no hizo el alto correspondiente.

El chofer de la camioneta dejo un derrape en la zona de rodamiento ya que alcanzó a frenar y solo impacto levemente al conductor de la moto.

Al lugar acudieron paramedicos quienes subieron a una camilla al motociclista y abordó de una ambulancia de la Cruz Roja fue trasladado al Hospital General de ciudad Obregón donde quedo bajo observación médica