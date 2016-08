Comisión contra corrupción del PAN cumple 10 meses sin trabajar

* La unidad especial debía investigar y sancionar los moches, a la chapodiputada, Padrés, y a Arellanes entre otros. Hace un año la dirigencia advirtió que “no toleraría” actos que dañen al partido

CIUDAD DE MÉXICO.- La comisión especial anticorrupción que creó el Partido Acción Nacional (PAN) para revisar los casos de corrupción de sus militantes lleva 10 meses sin ningún resultado: no ha deliberado un solo caso, ni emitido acuerdos, resolución o sugerencia ni, mucho menos, sanciones. La dirigencia de ese partido culpó al Instituto Nacional Electoral (INE) de la inmovilidad de su organismo.

El 4 de octubre de 2015, el presidente nacional panista, Ricardo Anaya, nombró a Luis Felipe Bravo Mena como titular de dicha comisión para atender los casos con denuncias de corrupción como las que hay en contra del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, o los moches de diputados federales, entre otros.

Ahora, el vocero de la dirigencia nacional del PAN, Fernando Rodríguez Doval, sostuvo que la comisión no ha sesionado porque en el INE no había sido aprobado su reglamento.

Dijo que han tardado 10 meses para arrancar porque “en el PAN quisimos hacer las cosas bien, hay veces que es un poco tardado, lo sabemos, pero no quisimos que fuera una simple ocurrencia o una comisión de a mentiras o de apariencia, sino una comisión enraizada en los estatutos del partido y con su propio reglamento”.

Indicó que el pasado 25 de agosto el INE aprobó el reglamento de la comisión, por lo que “ya está lista para actuar”.

Reconoció: “todo esto ha hecho que sea un poco tardado el nacimiento de la comisión; sin embargo, una vez que el INE ya autorizó el reglamento, ya está en condición de actuar con fundamentos legales; es decir, no es una comisión mediática, sino legal”.

A pesar de no contar con resoluciones, la dirigencia nacional calificó este domingo la creación de la comisión anticorrupción como uno de sus principales logros en este año.

Durante este año se han hecho públicos casos como el de la exdiputada local del PAN en Sinaloa, Lucero Sánchez López, quien fue desaforada por el Congreso de la Unión para ser investigada por vínculos con Joaquín El Chapo Guzmán.

El caso no se tocó dentro de esta comisión, sino que incluso se creó una instancia especial para analizarlo encabezada por el diputado federal Federico Döring, la cual en sus conclusiones propuso la expulsión de Guadalupe Carrizoza, coordinador de los diputados del PAN en el congreso local y desintegrar la dirigencia panista en Sinaloa, pero exoneró a los exdirigentes nacionales de este caso.

Además, se suman las investigaciones que realiza la Fiscalía de Sonora contra el exgobernador panista Guillermo Padrés, a quien han incluso cateado su rancho ante el presunto uso indebido de recursos públicos durante su gestión.También se encuentra el caso de la exalcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, a quien la Procuraduría local inició un proceso contra ella y nueve de sus funcionarios por el delito de ejercicio indebido de funciones y abuso de funciones.

Todos estos casos no fueron retomados por la Comisión interna Anticorrupción panista.

La comisión cuenta con cinco integrantes, entre ellos Bravo Mena como presidente, además de los senadores Ernesto Ruffo y Silvia Garza, la diputada federal Guadalupe Murguía, y el abogado Fauzi Hamdan Amad.

Rodríguez Doval dijo desconocer si Luis Felipe Bravo Mena cobró durante estos 10 meses por presidir la Comisión, aun sin estar funcionando. Explicó que su sueldo es por dirigir el Instituto Humanismo Político del Senado de la República.