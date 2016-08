Recibió Gobernadora Pavlovich estado en quiebra y logró recuperar infraestructura y servicios

* Deuda de 32 mil mdp recibió su administración

Hermosillo, Sonora, agosto 31 de 2016.- La situación financiera en que recibió la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano la administración estatal fue de quiebra, ya que los pasivos heredados por la anterior administración ascendieron a 32 mil 538 millones de pesos, por lo que se realizó un gran esfuerzo administrativo y de operación para rescatar servicios e infraestructura en salud, educación y carreteras, principalmente.

Así lo señalaron el Secretario de Hacienda, Raúl Navarro Gallegos, la Jefa de la Oficina del Ejecutivo, Natalia Rivera Grijalva, y el Tesorero del Estado, Daniel Galindo Ruiz, quienes puntualizaron que frente a la complicada situación financiera con la que se recibió la administración en septiembre pasado, la instrucción de la Gobernadora Pavlovich fue generar ahorros, incrementar la captación de ingresos propios y ella misma encabezó gestiones para atraer recursos y apoyos federales.

“La opción que eligió la Gobernadora Pavlovich fue de no cruzarse de brazos y, a pesar de la situación financiera en la que ella se encontró el estado fue ponerse a trabajar. Hay que ver el esfuerzo de recaudación en 2014, en el primer semestre era de 2 mil 860 millones, en 2015 era 2 mil 914 millones y en 2016, a la misma fecha, es de 3 mil 405 millones; es decir ante la adversidad ponerse a trabajar”, expresó la Jefa de la Oficina del Ejecutivo, Natalia Rivera Grijalva.

El Secretario de Hacienda, Raúl Navarro Gallegos, desglosó la deuda con la que se recibió la administración en septiembre pasado, que asciende a 32 mil 538 millones de pesos, la cual consiste en los siguientes adeudos: proveedores, contratistas e Isssteson, 9 mil 599 millones de pesos; bancos: 18 mil 449 millones, deuda no avalada de municipios: 4 mil 489 millones.

Dijo que por instrucciones de la Gobernadora Claudia Pavlovich, entre todos los miembros del gabinete realizaron acciones para enfrentar esa situación financiera sin interrumpir acciones y servicios que no se pueden detener, como renta de equipos médicos, medicinas o alimentación de reos, y avanzar en salir de la emergencia en aspectos de educación e infraestructura, y que incluso se logró reducir al momento en 800 millones de pesos el total de los pasivos con los que se recibió la administración.

El Secretario de Hacienda, Raúl Navarro Gallegos dijo que a poco menos de un año de iniciada la administración, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, ha logrado recuperar la confianza de los ciudadanos en el Gobierno del Estado.

“A pesar de la adversidad financiera que hemos tenido se han creado, sin incurrir en mayores gastos, la Consejería Jurídica, el Nuevo Sistema de Justicia Penal y la Fiscalía Anticorrupción. Son organismos que no existían y con el mismo presupuesto hemos hecho frente a estos compromisos; esto muestra eficiencia y transparencia en el ejercicio del recurso”, expresó.

El Tesorero Estatal, Daniel Galindo Ruiz, agregó que conforme ha transcurrido la presente administración se han encontrado situaciones con proveedores que van desde que construyeron y no les pagaron, o les pagaron y no terminaron de construir o de obras que están inconclusas y que se avanza en resolver.

“La indicación de la Gobernadora fue hay que reconocer lo que haya que reconocer, así es como es incrementó el pasivo y llegamos a esa cantidad estratosférica de los 32 mil millones, también recordar que tuvimos una indicación muy precisa que teníamos financiamientos bancarios a punto de vencer que tuvimos que hacerle frente”, comentó.

Logros obtenidos pese a estado de crisis con que se recibió el Gobierno del Estado:

• 825 escuelas rehabilitadas al inicio del ciclo escolar más 637 más que estarán listas entre septiembre y diciembre para un total de mil 462 planteles atendidos.

• 238 aulas nuevas y 106 en proceso para un total a finalizar el año de 344.

• 15 mil nuevos mesabancos y 10 mil por incorporar para lograr un total de 25 mil.

• 510 mil uniformes escolares para entregar ente agosto y diciembre con una inversión de 181 millones de pesos.

• 106 mil paquetes de útiles escolares para 858 escuelas.

• De los 3 mil 996 planteles escolares solo 10 no iniciaron clases en tiempo y forma lo que corresponde una cobertura del 99.7 por ciento.

• 67 obras de rehabilitación carretera con una inversión de 2 mil 324 millones de pesos y una longitud de mil 527 kilómetros.

• En 2015 Sonora ocupaba el lugar 29 en crecimiento económico, para el primer semestre de 2016 logró el puesto 19, lo que representa una escala de diez posiciones en menos de un año.

• Entre el 30 de agosto de 2015 y el 30 de julio de 2015 se crearon un total de 14 mil 548 nuevos empleos creados

• Sonora es el primer estado con mayor número de funcionarios registrados en la plataforma 3 de 3

• Beneficio con la tarifa 1F para todos los municipios en la entidad.

• Incorporación de estudiantes de nivel media superior y superior al servicio médico que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social.

• Se rehabilitan 70 centros de salud.