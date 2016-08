Informa Protección Civil a comunidades por desfogues de la Presa El Novillo

Eduardo Flores

Ante el inminente inicio de los desfogues de la presa Plutarco Elías Calles “El Novillo”, actualmente al 97.8 por ciento de su capacidad, la Unidad Municipal de Protección Civil en Cajeme alertó a los habitantes de comunidades situadas en la zona serrana del municipio a tomar previsiones para evitar pérdidas humanas y de sus bienes materiales.

María Luisa Zamorano Rodríguez, coordinadora de la UMPC manifestó que de un momento a otro se abrirán las compuertas de la presa El Novillo para enviar agua a la presa Álvaro Obregón “El Oviáchic” a través del cauce del río Yaqui, con lo que aumentará el caudal de este último, por lo que se pide a las familias que habitan en las comunidades como El Realito, Cumuripa y El Porvenir, así como las rancherías situadas en los sitios aledaños, estar atentas a las alertas de la UMPC y se abstengan de cruzar el río en cualquier tipo de vehículo o bañarse en el mismo, porque el caudal vendrá muy crecido.

“Ya nos pusimos hoy en la mañana en contacto con la delegada de El Realito, para que nos ayudara a pasar este tipo de alertas a los habitantes de las rancherías, quienes posiblemente tengan sus animales también sueltos, para que salvaguarden sus vidas y si es posible, salvaguardar también sus propiedades y sus bienes”, afirmó.

Por otra parte, hizo saber que esta crecida del río Yaqui no afectaría a las poblaciones situadas más abajo de la presa El Oviáchic, ya que esta capta y retiene las aguas que bajan de El Novillo, no permitiendo la afectación a las comunidades como Buenavista o las ubicadas en los territorios de la tribu yaqui.

Baja el caudal de El Cocoraque

En cuanto a la alerta emitida en relación con la crecida del arroyo Cocoraque y que se preveía pudiera afectar a comunidades de la comisaría de Marte R. Gómez y Tobarito, la funcionaria mencionó que este ya bajó de nivel y no representa riesgo alguno para los habitantes del municipio.

“Estas aguas no tienen nada que ver con el tema anterior; esta es un agua que se viene escurriendo por las últimas lluvias que cayeron en la sierra alta y tuvo como consecuencia que creciera el arroyo Cocoraque; sin embargo en recorridos efectuados por el sitio vimos que no ha provocado afectaciones y el caudal ya empezó a bajar. La recomendación a la población es de abstenerse de meterse a bañar en los arroyos o cruzar por ellos, pues puede resultar en un riesgo”, agregó.