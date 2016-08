Exsecretario de Padrés habría desviado más de 140 mdp para su familia

* Héctor Ortiz Ciscomani, exsecretario de Agricultura de Sonora fue detenido la noche del lunes en el AICM; los recursos de los que se benefició eran apoyos federales para el campo

Una sentencia máxima de 12 años en prisión, podría recibir Héctor Ortiz Ciscomani, exsecretario de Agricultura durante todo el sexenio de Guillermo Padrés Elías, quien según las investigaciones desvió para su beneficio personal y familiar más de 140 millones de pesos en apoyos federales para el campo.

El lunes a las 20:30 horas, el extitular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura en Sonora (Sagarhpa), arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a bordo del vuelo AM710, procedente de Madrid, España; supuestamente tomaría una conexión hacia Hermosillo, pero fue identificado por agentes de la Interpol que lo entregaron a la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Sobre Ortiz Ciscomani pesaban una orden de aprehensión girada por el Juzgado Segundo de Distrito por la causa penal 54/2016, además que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), había emitido una ficha roja para su localización y detención, por el delito de ejercicio abusivo de funciones; fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No.5 Oriente de Villa Aldama, Veracruz.

Fuentes oficiales revelaron que, aprovechando su cargo público y cercanía con el exmandatario panista Guillermo Padrés, el exsecretario de Sagarhpa supuestamente desvió más de 140 millones de pesos de programas federales en apoyo al sector agrícola, para beneficiar a los ranchos y las granjas El Pañuelito, El Chipilón, La Consentida, Agropecuaria Chipa, Orcis Shadehouses, en las cuales aparece como propietario él, su esposa, hijos, cuñadas, sobrinos y amigos.

Según el Código Penal Federal en su artículo 220 fracción I, comete el delito de ejercicio abusivo de funciones aquel funcionario público que aproveche su responsabilidad para realizar cualesquier acto que le produzca beneficio económico; además que en el caso que la cuantía de la operación supere los 500 salarios mínimos, se impondrá una sentencia de dos hasta 12 años de prisión.

Sin embargo en las próximas horas, Ortiz Ciscomani podría quedar en libertad ya que el delito por el que se le acusa no es considerado grave, además que ha tramitado varios amparos y alcanzaría fianza, a pesar que existen varias averiguaciones previas en su contra del fuero estatal y federal, por presuntos actos de corrupción cometidos durante el sexenio del exmandatario panista.

Además del exsecretario de Agricultura, la PGR busca al menos otros cinco ex colaboradores cercanos a Guillermo Padrés que actualmente son considerados como prófugos de la justicia por delitos que van desde el tráfico de bebés recién nacidos, hasta el acopio de armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

Además que existen averiguaciones previas que involucran a la exprimera dama Iveth Dagnino de Padrés; el exprocurador de Justicia, Carlos Alberto Navarro Sugich; al exsecretario de Salud, Bernardo Campillo García; y al ex tesorero, Carlos Villalobos Organista.