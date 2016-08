Supervisa SEC calidad de los uniformes escolares

Irapuato, Guanajuato, agosto 29 de 2016.- Un producto 100% de calidad y acorde a los tiempos especificados en el contrato, entregará la empresa Clothes & More IS, S.A de C.V., responsable de la confección de 510 mil kits de uniformes escolares y zapatos escolares junto con Industrias Manufactureras M y R, S.A. de C.V., aseguró el Jefe de Operaciones de Clothes & More IS, Edgar Peña Solís.

Como parte del compromiso de la Secretaría de Educación y Cultura, de entregar los uniformes de la mejor calidad, como lo exigió la Gobernadora Claudia Pavlovich, la empresa abrió sus puertas para demostrar su capacidad tecnológica y manufacturera.

Durante un recorrido por las plantas donde se lleva a cabo el proceso de corte, confección, limpieza o deshebrado, termofijado y empaque de las prendas, destacó que se trata de un proyecto sumamente importante para la empresa y por ello se aplican varios controles de inspección que garantizan la calidad del producto.

Peña Solís explicó que usan tecnología de última generación para la elaboración de todos sus productos, algunos de ellos para prestigiosas marcas deportivas internacionales, por lo que reiteró que los uniformes que se entregarán a los alumnos de preescolar, primaria y secundaria serán de gran calidad.

“Tenemos un cien por ciento de efectividad en la entrega de nuestros proyectos. En los últimos tres años hemos entregado alrededor de 16, con una satisfacción del cien por ciento en cuanto entrega y calidad, y queremos lo mismo para Sonora”, enfatizó.

El Jefe de Operaciones de Clothes & More IS precisó que la empresa cuenta con una capacidad de producción diaria de 40 mil unidades, de las cuales 30 mil se destinan al proyecto de uniformes, y agregó que de continuar con dicho ritmo de trabajo, podrían cumplir con la entrega total de las prendas antes de lo pactado.

Por otra parte, comentó que la tela con la que se elaboran los pantalones, faldas o jumper, camisas, calcetas y blusas, poseen características propias para su uso en el estado de Sonora, donde se registran altas temperaturas.

Además, detalló que los materiales en general, pasan por un proceso de inspección y de laboratorio textil con el objetivo de garantizar la calidad de la prenda en cada una de las etapas y en el proceso final.

“Durante el proceso de fabricación se someten a inspecciones de calidad en la cinco etapas. Además, realizamos una auditoría final para revisar al cien por ciento el producto que enviaremos”, puntualizó.