Ubica PGR a Roberto Romero

* En Arizona, Estados Unidos: Darío Figueroa Navarro…

* Darío Figueroa Navarro externó que Romero López sigue en calidad de prófugo tras los diversos citatorios a comparecer por delitos como desvíos de recursos y enriquecimiento ilícito

Hermosillo, Sonora (DP).- La Procuraduría General de la República (PGR) ubicó al ex secretario de gobierno, Roberto Romero López, prófugo de la justicia, en el estado de Arizona, Estados Unidos, reveló el delegado en Sonora.

Darío Figueroa Navarro externó que Romero López sigue en calidad de prófugo tras los diversos citatorios a comparecer por delitos como desvíos de recursos y enriquecimiento ilícito, además contaba con una suspensión definitiva para no ser detenido; sin embargo, el juez la desechó por lo que en cualquier momento podrá ser detenido.

El funcionario federal dijo que al ex secretario en tiempos de Guillermo Pádrés Elías, “Roberto Romero sigue en el mismo estatus, se le sigue considerando prófugo de la justicia; se tienen sospechas que puede estar en los Estado Unidos”.

El delegado de la PGR en Sonora señaló que existen fuerte indicios de que Romero López esté en el estado de Arizona pues “tenemos colaboración con las autoridades y ellos están haciendo su trabajo… posiblemente esté en Arizona”.

Las promesas de campaña y los juramentos de justicia y cárcel para los ladrones del recurso público, siguen sin surtir efectos pues a casi 6 meses de administración, el ex gobernador Guillermo Padrés Elías y sus cómplices siguen gozando de su libertad.

El 13 de marzo se cumplieron 6 meses de gestión gubernamental de Pavlovich Arellano sin que hasta el momento se tengan avances en las más de 700 investigaciones por desvíos, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada que pesan sobre el ex mandatario, su familia y sus principales colaboradores como Roberto Romero, que es buscado por la Interpol.

Promesas de 20, 30, 40 y hasta 60 años de prisión para el ex mandatario y sus cómplices salen del Gobierno del Estado, de la Fiscalía Anticorrupción, de la Procuraduría General de la República, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, del ISAF y de la Secretaría de la Función Pública pero todo queda en eso… simples promesas.

Padrés Elías no ha sido tocado ni con el pétalo de una rosa por parte del gobierno de Claudia Pavlovich Arellano ni del presidente Enrique Peña Nieto; nunca hubo juicio político donde el actual secretario de Gobierno, Miguel Pompa Corella, prometió llevar al ex gobernador al banquillo del Congreso de la Unión… y nada.

Romero López, Bernardo Campillo, Ricardo Ornelas, Carlos Navarro Sugich, Teresa Lizárraga, Agustín Rodríguez, Jorge Luis Ibarra, Carlos Villalobos Organista, Ortiz Ciscomani ni el mismo ex alcalde de Hermosillo, Alejandro López Caballero, han sido molestados por la justicia sonorense por el inclemente saqueo de más de 30 mil millones de pesos.