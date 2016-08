¡Ordena juez federal al ayuntamiento de Hermosillo pagar 77 millones de pesos o reinstalación de Hermosillo Flash a sus dueños!

Jose “Pepe” Alvarado

La pésima decisión del soberbio y prepotente alcalde de Hermosillo en esos tiempos de otrora poderoso presidente municipal panista de aquellos tiempos de ordenar arbitrariamente tumbar y destruir el informativo Hermosillo Flash.

Que en esos tiempos era uno de los mejores informativos de Sonora y de la capital de estado, la noche de 27 de mayo del 2010, el prepotente alcalde Javier Gándara ordenó tajantemente tumbar y destruir con maquinaria pesada el Hermosillo Flash, al parecer por diferencias personales con el dueño en ese entonces.

Aprovechándose del gran poder que ostentaba en esos tiempos, pensando yo creo este señor que jamás se le acabaría el poder y mírenlo ahorita como anda, el asunto es que el 20 de enero del 2016 el juez federal ordena al ayuntamiento de Hermosillo pagar inmediatamente 77 millones de pesos por daño patrimonial y moral a la familia del ya fallecido periodista Don Eduardo Gomes Torres.

Y eso ahora pone en aprietos financieros al ayuntamiento de Hermosillo y muy mal al presidente municipal “El Maloro” Acosta, porque no sabe qué hacer ni de dónde agarrar el dinero, lo que sí es que es una orden del juez federal y debe de acatarla lo más pronto posible el alcalde si no incurriría en desacato y podría ir a la cárcel.

Así las cosas amigos lectores Javier Gándara tomo una mala decisión en su gobierno y ahora el

Ayuntamiento está en un aprieto monetariamente y obligado a pagar 77 millones de pesos a los dueños de Hermosillo Flash, y si no al tiempo amigos lectores.