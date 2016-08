Alcalde omiso e insensible de Navojoa Olvida visitar las áreas rurales

Rolando Castañeda

Navojoa.-Recorre Presidente Municipal zonas afectadas por las lluvias, según el Alcalde Raúl Silva Verla realizó una evaluación de las vialidades más comprometidas, en donde ya se trabaja para restablecer el tránsito y llevar soluciones de fondo, y dice que gestionarán recursos extraordinarios para obras, pero no visitó las áreas rurales que están incomunicadas, como lo son Masiaca y San Antonio, se le hizo mas fácil recorrer lo que corresponde solo la Ciudad.

Según mediante un boletín emitido por su excelente comunicador Social, que para evaluar la situación en la que se encuentran las colonias de la ciudad posterior a las recientes lluvias, el Presidente Municipal, doctor Raúl Silva Vela, realizó un recorrido por distintos sectores de la ciudad y aseguró que se están tomando medidas para que no se presenten esos problemas de accesibilidad, tanto en hogares como en lugares públicos, paro olvida todas las áreas rurales.

Donde hay mucha marginación y probables enfermedades en sus distintas fases por lo que el Alcalde Raúl Silva Vela, disque señaló que es un problema de años al que se le dará solución, por lo que se están realizando acciones de manera emergente, a mediano y largo plazo para lo que se contemplarán trabajos con recursos extraordinarios que se van a gestionar próximamente.

Mencionando los habitantes que se adorna mucho con sus recorridos pero eso no se vale, que venga a visitarnos para que vea de lo que carecemos, sin víveres, agua potable mencionaron que en el centro de esta ciudad, si cuentan para ir a un doctor pero lo que corresponde a nuestra gente tenemos que ir hasta Navojoa.

Y ahora que están incomunicados pues como o será que no se quiso manchar sus tenis de marca de color azul color según su partido, como se aprecia en la grafica de sus ridículos recorridos, son absurdo que se de una vueltecita para que vea como estamos inundados de lodo y sin poder comunicarnos con nuestros familiares mas que por vía telefónica, dicen que no se vale que ellos tenga en el olvido, es por eso que pedimos a la Gobernadora Claudia Pavlovich, que tome cartas en el asunto y que ella los apoye por el bien de nuestras familias.