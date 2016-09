SE UNE DIF CAJEME A JORNADA GRATUITA DE CIRUGÍAS DE CATARATAS

Con la meta de ayudar a 200 personas que no pueden acceder a una cirugía de cataratas recuperen su calidad de vida, el DIF Cajeme se une a CANACO, la Asociación ALE y la Clínica de la Vista del Club de Leones.

La Presidenta del sistema DIF Cajeme, Ena Olea de Félix se congratuló de formar parte de esta bonita labor pues muchas personas podrán obtener el regalo de una mejor visión.

“Qué gusto que se vaya a apoyar a 200 personas, sobre todo a quien se encuentre perdiendo la vista y no tenga el recurso para operarse; reconozco la labor de estas asociaciones y las fundaciones que están participando para que esta campaña se lleve a cabo en el municipio de Cajeme. También vamos a difundir en el INAPAM, en Servicios Asistenciales, en el CMID, esta noble causa, para que el apoyo sea para personas que en verdad lo necesiten”, manifestó la primera dama.

La Presidenta de la Asociación ALE, Lucila Careaga, explicó que este año ellos realizarán mil 600 operaciones de cataratas y CINEPOLIS aproximadamente unas ocho mil, todas a pacientes de escasos recursos.

Destacó que las revisiones de la vista en Cajeme se harán el 29 y 30 agosto en la Clínica de la Vista del Club de Leones, ubicada en la calle Océano Índico casi esquina con París. Los interesados pueden hablar al teléfono 412 31 00.

Leonel García Castelo, vicepresidente de Responsabilidad Social de CANACO resaltó que en la Cámara, no sólo se habla de negocios sino que llevan a cabo también labores sociales como esta; es por ello que se impulsó la unión de todas estas asociaciones y empresas como CINEPOLIS, que tiene la campaña permanente “De la vista nace el amor” y el resultado fue lograr que del 18 al 23 de septiembre se esté operando de cataratas a 200 personas de escasos recursos.

Estuvieron presentes, Patricia Garcia Osorio Presidenta del Club de Leones Obregón – Cajeme A.C., el Presidente de la Clínica de la Vita, Oscar Lugo; el Presidente del Club de Leones Obregón A.C., César Martínez Arauz, y el Presidente del Club de Leones ITSON, Oscar Daniel Núñez.